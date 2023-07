Referans Grup ‘yaza merhaba’ dedi

Referans Grup üst yönetimi ve beyaz yaka çalışanları, yoğun geçen bir kış ve ilkbahar döneminin ardından aileleriyle birlikte yaza merhaba dediler.

Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu ile üst yönetim ekibinin katıldığı, Bakioğlu Çiftliği’nde gerçekleşen ve Referans Grup Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Bakioğlu’nun organize ettiği Yaza Merhaba Partisi’nde hem yıl değerlendirildi hem de katılanlar gönüllerince eğlendiler.

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen gecede konuşma yapan Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, kullandığı robotik sistemlerle sektöründe çığır açan Referans Grup’un, farklı şehirlerdeki tesisleriyle her gün on binlerce kişiye yemek hizmeti sunduğunu belirtirken, yoğun çalışmada temposunda görev yapan çalışanlarına teşekkür etti.

Referans Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feray Uzunçayır da “NOSAB’daki 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ana fabrikamızda üretimin önemli aşamalarında robotik sistemler kullanılıyor ve 1.300 kişiyi istihdam ediyoruz. Bunun yanı sıra yine NOSAB’da 3 bin 500 metrekare alandaki Referans Lojistik Merkezimiz ile faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Böylece kurmuş olduğumuz Lojistik Merkezimiz ile üretim süreçlerinde maliyetlerde optimizasyonlar yaparak doğruya en kısa zamanda ve en uygun maliyette ulaşmayı hedefliyoruz.

Her türlü altyapıya sahip Referans Akademi mutfağımızda her ay yeni bir menü geliştirme amacıyla ürünler üreterek, menü içeriğimizi zenginleştiriyoruz” şeklinde konuştu.