Perakendede akıllı teknolojilerin adresi: ÜÇGE

ÜÇGE, blu.xone markası çatısı altında hayata ge­çirdiği yeni nesil dijital çözüm­leri ve iECO markalı depozito iade sistemlerini içeren yeni ürün ve çözümleriyle, pera­kende sektörünün en büyük fuarı olan Euroshop 2023’te dünya perakende sektörüne eşsiz bir deneyim platformu sundu. Almanya Düssel­dorf’da 26 Şubat – 2 Mart tarih­leri arasında düzenlenen Eu­roShop 2023 uluslararası perakende sektörünün en önemli aktörlerini bir araya ge­tirdi. Fuarın bu yıl Silver Spon­sorları arasında da yer alan ÜÇGE, 11. salon F23 numaralı 400m2’lik standında pera­kende sektörüne yönelik yeni çözümleri ile ziyaretçilerini ağırlarken, 7A salonu G25 numaralı standında Depozito Yöne­tim Sistemi’ne hizmet eden iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi sistemlerini dünya perakende sektörü ile buluşturdu. Fuarda açıklama yapan ÜÇGE Genel Mü­dürü Esra Güven “Akıllı tek­nolojiler hızla gelişiyor. Tüke­ticilerin beklentileri de bu yönde evriliyor ve tüketiciler düşündüğümüzün de öte­sinde bu dönüşüme uyum sağlıyorlar. Tüketiciler bu dö­nüşüme paralel olarak mar­kaların sürdürülebilir gele­ceğe olan katkısını da sorguluyorlar. Bu bağlamda perakende ve tüm iş dünyası yeni nesil tüketici beklentile­rini karşılayacak hatta bek­lentilerin ötesini tasarlayabi­lecek bir vizyonla ilerleyebilme yeteneğine sa­hip olmalıdır. Perakende sek­töründe de veriye dayalı ve sürdürülebilirlik temelli stra­teji, güvenli ve hızlı şekilde uzaktan yöne­tim, enerji verimliliği, kişiselleştirilmiş ve eşsiz müşteri deneyimi başlıkları öne çıkı­yor. Burada tüm paydaşlar ortak bir siner­jide birbirini geliştirmelidir. Biz de yeni dünyada müşterilerimiz ile ortak hedefler doğrultusunda farklı projeler ve deneyim­ler geliştiriyoruz” dedi.