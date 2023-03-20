Perakendede akıllı teknolojilerin adresi: ÜÇGE
ÜÇGE, blu.xone markası çatısı altında hayata geçirdiği yeni nesil dijital çözümleri ve iECO markalı depozito iade sistemlerini içeren yeni ürün ve çözümleriyle, perakende sektörünün en büyük fuarı olan Euroshop 2023’te dünya perakende sektörüne eşsiz bir deneyim platformu sundu. Almanya Düsseldorf’da 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen EuroShop 2023 uluslararası perakende sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirdi.
ÜÇGE, blu.xone markası çatısı altında hayata geçirdiği yeni nesil dijital çözümleri ve iECO markalı depozito iade sistemlerini içeren yeni ürün ve çözümleriyle, perakende sektörünün en büyük fuarı olan Euroshop 2023’te dünya perakende sektörüne eşsiz bir deneyim platformu sundu. Almanya Düsseldorf’da 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen EuroShop 2023 uluslararası perakende sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirdi. Fuarın bu yıl Silver Sponsorları arasında da yer alan ÜÇGE, 11. salon F23 numaralı 400m2’lik standında perakende sektörüne yönelik yeni çözümleri ile ziyaretçilerini ağırlarken, 7A salonu G25 numaralı standında Depozito Yönetim Sistemi’ne hizmet eden iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi sistemlerini dünya perakende sektörü ile buluşturdu. Fuarda açıklama yapan ÜÇGE Genel Müdürü Esra Güven “Akıllı teknolojiler hızla gelişiyor. Tüketicilerin beklentileri de bu yönde evriliyor ve tüketiciler düşündüğümüzün de ötesinde bu dönüşüme uyum sağlıyorlar. Tüketiciler bu dönüşüme paralel olarak markaların sürdürülebilir geleceğe olan katkısını da sorguluyorlar. Bu bağlamda perakende ve tüm iş dünyası yeni nesil tüketici beklentilerini karşılayacak hatta beklentilerin ötesini tasarlayabilecek bir vizyonla ilerleyebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Perakende sektöründe de veriye dayalı ve sürdürülebilirlik temelli strateji, güvenli ve hızlı şekilde uzaktan yönetim, enerji verimliliği, kişiselleştirilmiş ve eşsiz müşteri deneyimi başlıkları öne çıkıyor. Burada tüm paydaşlar ortak bir sinerjide birbirini geliştirmelidir. Biz de yeni dünyada müşterilerimiz ile ortak hedefler doğrultusunda farklı projeler ve deneyimler geliştiriyoruz” dedi.