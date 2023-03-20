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Perakendede akıllı teknolojilerin adresi: ÜÇGE

ÜÇGE, blu.xone markası çatısı altında hayata geçirdiği yeni nesil dijital çözümleri ve iECO markalı depozito iade sistemlerini içeren yeni ürün ve çözümleriyle, perakende sektörünün en büyük fuarı olan Euroshop 2023’te dünya perakende sektörüne eşsiz bir deneyim platformu sundu. Almanya Düsseldorf’da 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen EuroShop 2023 uluslararası perakende sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirdi.

Şirketler 20.03.2023, 23:01 20.03.2023, 16:40
Perakendede akıllı teknolojilerin adresi: ÜÇGE

ÜÇGE, blu.xone markası çatısı altında hayata ge­çirdiği yeni nesil dijital çözüm­leri ve iECO markalı depozito iade sistemlerini içeren yeni ürün ve çözümleriyle, pera­kende sektörünün en büyük fuarı olan Euroshop 2023’te dünya perakende sektörüne eşsiz bir deneyim platformu sundu. Almanya Düssel­dorf’da 26 Şubat – 2 Mart tarih­leri arasında düzenlenen Eu­roShop 2023 uluslararası perakende sektörünün en önemli aktörlerini bir araya ge­tirdi. Fuarın bu yıl Silver Spon­sorları arasında da yer alan ÜÇGE, 11. salon F23 numaralı 400m2’lik standında pera­kende sektörüne yönelik yeni çözümleri ile ziyaretçilerini ağırlarken, 7A salonu G25 numaralı standında Depozito Yöne­tim Sistemi’ne hizmet eden iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi sistemlerini dünya perakende sektörü ile buluşturdu. Fuarda açıklama yapan ÜÇGE Genel Mü­dürü Esra Güven “Akıllı tek­nolojiler hızla gelişiyor. Tüke­ticilerin beklentileri de bu yönde evriliyor ve tüketiciler düşündüğümüzün de öte­sinde bu dönüşüme uyum sağlıyorlar. Tüketiciler bu dö­nüşüme paralel olarak mar­kaların sürdürülebilir gele­ceğe olan katkısını da sorguluyorlar. Bu bağlamda perakende ve tüm iş dünyası yeni nesil tüketici beklentile­rini karşılayacak hatta bek­lentilerin ötesini tasarlayabi­lecek bir vizyonla ilerleyebilme yeteneğine sa­hip olmalıdır. Perakende sek­töründe de veriye dayalı ve sürdürülebilirlik temelli stra­teji, güvenli ve hızlı şekilde uzaktan yöne­tim, enerji verimliliği, kişiselleştirilmiş ve eşsiz müşteri deneyimi başlıkları öne çıkı­yor. Burada tüm paydaşlar ortak bir siner­jide birbirini geliştirmelidir. Biz de yeni dünyada müşterilerimiz ile ortak hedefler doğrultusunda farklı projeler ve deneyim­ler geliştiriyoruz” dedi.

#ÜÇGE
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