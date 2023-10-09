Özhan Market’ten 50’inci şube
Bursa’nın ilk yerel market zincirlerinden olan ve 60’ıncı yılını kutlayan Özhan Mağazalar Zincirleri, Nilüfer ilçesinde açtığı Uğur Mumcu mağazasıyla, şube sayısını 50’ye çıkardı.
Kaliteli hizmet anlayışıyla her zaman müşterilerinin yüzünü güldüren Özhan Market, müşteri memnuniyetiyle gelişmeyi, fark yaratacak projeler sunmayı ve büyümeyi sürdürüyor. Bursa’nın birçok noktasında faaliyet gösteren Özhan Market, 50’inci şubesini Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi’nde açtı.
Açılışa özel kampanyalarla faaliyete geçen Uğur Mumcu mağazasına, Bursa halkı ilk günden yoğun ilgi gösterdi.
Bu senenin 60’ıncı yıl dönümleri olması nedeniyle kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özhan Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan. “Özhan Marketler Zinciri, her zaman olduğu gibi, olması gereken noktalarda büyümeye devam edecek.
Yeni yatırımlarımız da her geçen gün artmaya devam edecek. En kaliteli ürünleri, müşterilerimize en uygun fiyata sunmaya çalışacağız. E-ticaret sayfamızı yenileyerek müşterilerimize çok daha değişik bir alışveriş deneyimi yaşatacağız.”
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Ekim 2023
Ekim 2023