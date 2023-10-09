Özhan Market’ten 50’inci şube

Kaliteli hizmet anlayışıyla her zaman müşterilerinin yüzünü güldüren Özhan Market, müşteri memnuniyetiyle geliş­meyi, fark yaratacak projeler sunmayı ve büyümeyi sürdürüyor. Bursa’nın birçok noktasında faaliyet gösteren Özhan Mar­ket, 50’inci şubesini Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi’nde açtı.

Açılışa özel kampanyalarla faaliyete geçen Uğur Mumcu mağazasına, Bursa halkı ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Bu senenin 60’ıncı yıl dönümleri ol­ması nedeniyle kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özhan Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan. “Özhan Marketler Zinciri, her zaman ol­duğu gibi, olması gereken noktalarda bü­yümeye devam edecek.

Yeni yatırımlarımız da her geçen gün artmaya devam edecek. En kaliteli ürün­leri, müşterilerimize en uygun fiyata sun­maya çalışacağız. E-ticaret sayfamızı ye­nileyerek müşterilerimize çok daha değişik bir alışveriş deneyimi yaşatacağız.”