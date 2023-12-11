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Özhan Market’e ödül
Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki canlılar için yaptığı desteklerden dolayı ödüllendirildi.
Şirketler 11.12.2023, 16:31
Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Özhan Market, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanları da unutmuyor. Tesiste yaşayan canlılara 4 senedir et ve et ürünleri konusunda gıda desteği sağlayan market, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Hayvanat bahçesindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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