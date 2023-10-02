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Özdilek’ten 100 bin fidan
Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın doğa olduğu bilinciyle Özdilek Holding, cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin fidanla ormanlarımıza nefes, geleceğimize umut oluyor. Özdilek, kendi şirketler grubunda yer alan kuruşları adına bağışladığı toplamda 8 orman 100 bin fidanla geleceğimizin umudunu yeşertmeye devam ediyor.
Şirketler 02.10.2023, 19:08
Temelleri 1971 yılında atılan Özdilek Holding, ülkemizde faaliyet gösteren tüm şirketlerin, yeşil alanların korunması ve artırılması amacıyla çalışmalarını yürütmeleri gerektiğine inanarak, bu konudaki sosyal sorumluluk projelerine yüksek önem veriyor.
Karacabey’e 30 bin fidan, İzmir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na 40 bin fidan, İzmir Bademli Ağaçlandırma Sahası’na 10 bin fidan ve Sivas Sivrialan Hatıra Ormanı’na 20 bin fidan daha bağışlayarak yüzüncü yılda yüz bin fidanı yeryüzünde yeşertiyor. Sürdürülebilir bir dünya bırakmak için harekete geçtiği projesiyle toplamda 8 orman 100 bin fidanı toprakla buluşturan Özdilek Holding, cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğe en değerli armağanı bırakıyor.
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