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Özdilek’ten 100 bin fidan

Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın doğa olduğu bilinciyle Özdilek Holding, cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin fidanla ormanlarımıza nefes, geleceğimize umut oluyor. Özdilek, kendi şirketler grubunda yer alan kuruşları adına bağışladığı toplamda 8 orman 100 bin fidanla geleceğimizin umudunu yeşertmeye devam ediyor.

Şirketler 02.10.2023, 19:08
Özdilek’ten 100 bin fidan

Temelleri 1971 yılında atı­lan Özdilek Holding, ülke­mizde faaliyet gösteren tüm şirketlerin, yeşil alanların ko­runması ve artırılması amacıyla çalış­malarını yürütmeleri gerektiğine inana­rak, bu konudaki sosyal sorumluluk projelerine yüksek önem veriyor.

Karacabey’e 30 bin fidan, İz­mir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na 40 bin fidan, İzmir Bademli Ağaçlan­dırma Sahası’na 10 bin fidan ve Sivas Sivrialan Hatıra Or­manı’na 20 bin fidan daha ba­ğışlayarak yüzüncü yılda yüz bin fidanı yeryüzünde yeşerti­yor. Sürdürülebilir bir dünya bı­rakmak için harekete geçtiği projesiyle toplamda 8 orman 100 bin fidanı toprakla buluştu­ran Özdilek Holding, cumhuriye­timizin 100. yılında geleceğe en değerli armağanı bırakıyor.

#Özdilek
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