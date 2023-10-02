Özdilek’ten 100 bin fidan

Temelleri 1971 yılında atı­lan Özdilek Holding, ülke­mizde faaliyet gösteren tüm şirketlerin, yeşil alanların ko­runması ve artırılması amacıyla çalış­malarını yürütmeleri gerektiğine inana­rak, bu konudaki sosyal sorumluluk projelerine yüksek önem veriyor.

Karacabey’e 30 bin fidan, İz­mir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na 40 bin fidan, İzmir Bademli Ağaçlan­dırma Sahası’na 10 bin fidan ve Sivas Sivrialan Hatıra Or­manı’na 20 bin fidan daha ba­ğışlayarak yüzüncü yılda yüz bin fidanı yeryüzünde yeşerti­yor. Sürdürülebilir bir dünya bı­rakmak için harekete geçtiği projesiyle toplamda 8 orman 100 bin fidanı toprakla buluştu­ran Özdilek Holding, cumhuriye­timizin 100. yılında geleceğe en değerli armağanı bırakıyor.