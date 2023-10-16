Özdilek yeni koleksiyonunu tanıttı

Koleksiyonda Shefame ve First Company’in kadife dokusuyla yu­muşacık bir uyku sunan pijamaların yanı sıra Özdi­lek Ev Tekstili’nin yepyeni havlu bornozları ile nev­resim takımları da yer aldı. Göz alıcı kış şıklığı için 2023 - 2024 Sonbahar - Kış Koleksiyonu katalo­ğunda yer alan yeni sezon ürünleri, Özdilek AVM’le­rinde, departman mağazalarında ve Özdilekteyim.com’da kullanıcılarını bekliyor.