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Özdilek yeni koleksiyonunu tanıttı

Özdilek 2023 - 2024 Sonbahar - Kış Koleksiyonu katalog çekimleri ve Özdilek’in erkek, kadın klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, casual giyim markası First Company, First Company Denim’in dijital platformlarda yayınlanmak üzere tanıtım filmlerinin çekimleri gerçekleştirildi.

Şirketler 16.10.2023, 19:03
Özdilek yeni koleksiyonunu tanıttı

Koleksiyonda Shefame ve First Company’in kadife dokusuyla yu­muşacık bir uyku sunan pijamaların yanı sıra Özdi­lek Ev Tekstili’nin yepyeni havlu bornozları ile nev­resim takımları da yer aldı. Göz alıcı kış şıklığı için 2023 - 2024 Sonbahar - Kış Koleksiyonu katalo­ğunda yer alan yeni sezon ürünleri, Özdilek AVM’le­rinde, departman mağazalarında ve Özdilekteyim.com’da kullanıcılarını bekliyor.

#Özdilek
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