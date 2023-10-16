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Özdilek yeni koleksiyonunu tanıttı
Özdilek 2023 - 2024 Sonbahar - Kış Koleksiyonu katalog çekimleri ve Özdilek’in erkek, kadın klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, casual giyim markası First Company, First Company Denim’in dijital platformlarda yayınlanmak üzere tanıtım filmlerinin çekimleri gerçekleştirildi.
Şirketler 16.10.2023, 19:03
Koleksiyonda Shefame ve First Company’in kadife dokusuyla yumuşacık bir uyku sunan pijamaların yanı sıra Özdilek Ev Tekstili’nin yepyeni havlu bornozları ile nevresim takımları da yer aldı. Göz alıcı kış şıklığı için 2023 - 2024 Sonbahar - Kış Koleksiyonu kataloğunda yer alan yeni sezon ürünleri, Özdilek AVM’lerinde, departman mağazalarında ve Özdilekteyim.com’da kullanıcılarını bekliyor.
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