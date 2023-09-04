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TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi
Özdilek ile çocuklar okula dönüşe hazır!
Yepyeni bir eğitim öğretim yılının daha kapıları aralanırken Özdilek, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve ebeveynlerin heyecanına ortak oluyor.
Şirketler 04.09.2023, 20:41
Güvenilir içerikleriyle kırtasiye malzemelerinin yanı sıra tüm okul ihtiyaçları için alternatif ürünleri kullanıcılarına sunuyor.
Fırsatlarla yeni okul dönemini karşılayan Özdilek, 31 Ağustos – 27 Eylül 2023 tarihleri arasında, 750 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerine 100 TL indirim veriyor.
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