Özbay sanayiye operatör yetiştiriyor

Operatör sertifikası bulunmayan personelin iş kazasına karışması durumunda ciddi sıkıntıların yaşandığını söyleyen Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Simge Kaya, ‘’Hem çalışan hem de işveren için risk oluşturan iş kazalarının önüne geçilmesinin ilk adımı eğitim. Kaza sebeplerine baktığımızda teknik sebeplerden daha çok insan kaynaklı olduğunu gözlemliyoruz. Emniyetli çalışma, aracın emniyetli sürülmesi, trafik kazalarına ya da iş kazalarına sebep olmamak büyük oranda insan faktörü ile ilgili. Bunun önüne geçmenin yolu yapılan işin önemi ve ciddiyetinin farkında olup sorumlulukların yerine getirilmesidir. İş makinası operatör sertifikalarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Yetkisiz kurumlardan alınan eğitimler denetimler esnasında kabul edilmemektedir” dedi.