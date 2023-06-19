Ottonom, Automotive Testing EXPO’da

Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve diğer endüstrilerin mühendislik ihtiyaçları için 18 farklı mühendislik dalını içeren 250’den fazla mühendislik ekibi ve dinamik mühendislik modeli ile yerli ve yabancı müşterilerine yüksek katma değerli ürün ve çözümler sunan Ottonom Mühendislik, özelleştirilmiş test sistemlerini ve Detail Environmental Testing yeteneklerini göstermek için Stuttgart Otomotiv Test Fuarı’na katıldı.