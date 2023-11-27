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Orange City Balat’ta yaşam başlıyor

Özdilek Holding bünyesinde yer alan Orange İnşaat, konforlu yaşam alanları sunan konut projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Şirketler 27.11.2023, 15:34
Orange City Balat’ta yaşam başlıyor

Bursa’nın nezih semti Balat’ta hayata geçirdiği yeni projesi Orange City Balat ile doğanın içinde huzurlu ve modern bir yaşamı başlatıyor. Yüksek prestijli konut projesinin ötesinde yeni bir yaşam tarzı sunan Orange City Balat, Özdilek Holding’in yarım asrı aşkın tecrübesiyle yeni fikirleri, doğanın tüm renkleriyle harmanlıyor. Modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan proje; konsepti, mimari çizgileri ve sosyal yaşam alanlarıyla Bursa’nın oksijen kaynağı Balat Atatürk Ormanı’nın tam karşısında konumlanıyor. Kültür, sanat, alışveriş ve eğlence merkezleriyle şehrin başlangıç noktası olan Balat’ta yükselen proje, çok yönlü ulaşım kanallarıyla da ayrıcalıklı bir yaşam vadediyor.

#Orange City #Balat #Özdilek Holding
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