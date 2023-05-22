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Omtek başarısını Ford Otosan’ın Altın Yıldız’ı ile taçlandırdı

Omtek Otomotiv, Ford Otosan’ın düzenlediği Tedarikçiler Zirvesi 2023 Ödül Töreni’nde Yılın İmalatçısı kategorisinde Altın Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu.

Şirketler 22.05.2023, 17:28
Omtek başarısını Ford Otosan’ın Altın Yıldız’ı ile taçlandırdı

Semih AYDIN

Ford Otosan tarafından sektörün en iyilerinin se­çildiği 12. Ford Otosan Teda­rikçiler Zirvesi 2023 Ödül Tö­reni’nde en prestijli ödül olan Altın Yıldız Ödülü, Omtek Otomotiv’in oldu.

Ford Otosan Yönetim Ku­rulu Üyesi Güven Özyurt ödülü Omtek Otomotiv Yöne­tim Kurulu Başkanı Hüseyin Bağcı’ya takdim etti.

Bağcı, Altın Yıldız Ödü­lü’nün, Omtek’in mükemme­liyete ve yeniliğe verdiği öne­min karşılığı olduğunu dile getirdi.

Yeni yatırımlarıyla müşteri­lerinin beklentilerini aşan son teknoloji çözümler sunmaya devam edeceklerini kaydeden Omtek Oto­motiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bağcı şunları söyledi: “Amerika, Almanya ve Fransa başta olmak üzere yaptığımız yatırımların yanında Bursa’da da 20 bin metrekare alanda konuşlanan yeni üretim tesisimizi devreye aldık.

Otomotiv endüstri­sindeki uzmanlığımız ve tutkumuzla talep­lere en iyi şekilde ce­vap vermeye devam edeceğiz. Küçük doku­nuşlar, büyük farklar mottomuzun arkasında dura­rak proseslerimizi şekillendi­riyoruz.” Omtek Otomotiv Pa­zarlama Müdürü Enis Özer­dem de yılın imalat­çısı kategorisinde Altın Yıldız ödülüne layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, “Bu başarı tüm çalışanlarımız ile aynı hedefe yürü­menin ve müşteri memnuniyeti önceliğini vizyon edinmenin bir meyvesidir” dedi.

#Omtek #Ford otosan
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