Omtek başarısını Ford Otosan’ın Altın Yıldız’ı ile taçlandırdı
Omtek Otomotiv, Ford Otosan’ın düzenlediği Tedarikçiler Zirvesi 2023 Ödül Töreni’nde Yılın İmalatçısı kategorisinde Altın Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu.
Semih AYDIN
Ford Otosan tarafından sektörün en iyilerinin seçildiği 12. Ford Otosan Tedarikçiler Zirvesi 2023 Ödül Töreni’nde en prestijli ödül olan Altın Yıldız Ödülü, Omtek Otomotiv’in oldu.
Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Güven Özyurt ödülü Omtek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bağcı’ya takdim etti.
Bağcı, Altın Yıldız Ödülü’nün, Omtek’in mükemmeliyete ve yeniliğe verdiği önemin karşılığı olduğunu dile getirdi.
Yeni yatırımlarıyla müşterilerinin beklentilerini aşan son teknoloji çözümler sunmaya devam edeceklerini kaydeden Omtek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bağcı şunları söyledi: “Amerika, Almanya ve Fransa başta olmak üzere yaptığımız yatırımların yanında Bursa’da da 20 bin metrekare alanda konuşlanan yeni üretim tesisimizi devreye aldık.
Otomotiv endüstrisindeki uzmanlığımız ve tutkumuzla taleplere en iyi şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. Küçük dokunuşlar, büyük farklar mottomuzun arkasında durarak proseslerimizi şekillendiriyoruz.” Omtek Otomotiv Pazarlama Müdürü Enis Özerdem de yılın imalatçısı kategorisinde Altın Yıldız ödülüne layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, “Bu başarı tüm çalışanlarımız ile aynı hedefe yürümenin ve müşteri memnuniyeti önceliğini vizyon edinmenin bir meyvesidir” dedi.