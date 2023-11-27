OİB’den İtalya pazarına yakın markaj

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin de önemli pazarları arasında yer alan ve 50 milyar dolar otomotiv ithalatı gerçekleştiren İtalya pazarına yönelik yerli firmalar başta olmak üzere, uluslararası firmalarla görüşmelerde bulundu.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İtalya’nın Bolonya şehrinde 16-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Futurmotive Expo-Talks etkinliğine info stand ile katılım sağladı. Yılda yaklaşık 50 milyar dolar otomotiv ithalatı gerçekleştiren İtalya pazarında öne çıkan ülkeler arasında Almanya, İspanya, Fransa, Türkiye ve Polonya bulunuyor. Türkiye’nin önemli pazarları arasında yer alan İtalya’ya geçen yıl ülkemizden 2 milyar 585 milyon dolar otomotiv ihracatı yapıldı.

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