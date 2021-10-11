Numan Kaleli ve Viena mutfakta hedef; büyümek

CÜNEYT ALKIŞ

Bursa’da 60’ların sonlarında Numan Kaleli ve kardeşleri tarafından 4 ortaklı bir firma olarak Çancılar Çarşısı’nda kurulan ve yıllar içerisinde hem hizmet hem de ortaklık yapısı olarak değişimler yaşayan Numan Kaleli A.Ş. yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. 20 bin kalemden fazla ürün çeşidiyle sektöre hizmet ettiklerini belirten Numan Kaleli A.Ş. ve Viena Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, yüzlerce müteahhit firma ve 100’e yakın tali bayiye düzenli olarak sevkiyatlar yaptıklarını ifade etti. Hayat devam ettikçe sayısal hedeflerin bitmeyeceğini belirten Kaleli, “Numan Kaleli A.Ş ve Viena olarak hedeflerimiz yurtiçi ve yurtdışında daha da büyümek. Bunun için de özellikle insan kaynakları alanında organizasyon yapımızı güçlendirmeye ve büyütmeye çabalıyoruz. Çünkü doğru ekip ile çok doğru işler yapılabileceğine inanıyoruz. Geçmişi olan bir firmayız ve yıllar içerisinde işlerimizi geliştirme adına faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız oluyor. Kayapa Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikası kurduk. Daha çok mutfak dolabı, iç oda kapısı, vestiyer, banyo dolabı, giyinme dolabı gibi mobilyaların imalatına girdik. Buradaki ürünlerimizi Viena markası ile satıyoruz. Şu an için İstanbul, Eskişehir ve İzmir’de bayilerimiz mevcut. Yeni mağaza ve bayilik çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Daha bilinçli tüketici var”

Eskiye oranla daha bilinçli bir tüketici olduğunu söyleyen Kaleli, “Son tüketici kitlesi özellikle konut alırken kullanılan ürünün markasına, modeline, rengine dikkat ediyor. Tabi burada en önemli kıstaslar; bütçe, ihtiyaçlar ve beklentiler. Herkes bunlara göre bir ev tercihi yapmaya çalışıyor. Evin içindeki malzemenin kalitesi, renk seçimi, aksesuarın kalitesinin daire satışlarında müşteriyi etkilediğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Trendlerin yıllar içerisinde değiştiğini pandeminin de bu değişimi hızlandırdığını ifade eden Kaleli, “Müstakil evler, villalar daha çok tercih edilir hale geldi. ” dedi.

