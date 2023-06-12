Numan Kaleli Çanakkale’de mağaza açtı

Marmara bölgesinin yapı malzeme­leri ve yapı mobilyaları sektörüne yön veren firması Kaleli; Bursa, Eskişehir ve İstanbul’un ardından Çanakkale’de de kapılarını araladı. Altyapı, üstyapı, su ve doğalgaz tesisat malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, parke, mutfak mobilyaları, iç oda kapı­ları ve çelik kapılar gibi yapı malzeme­leri alanında seçkin markaların ana bayiliğini yaparak müşterileri ile buluş­turuyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğ­rultusunda 2.200 metrekare ve 6 katlı binasında mimari destek, güçlü satış ve lojistik ağı, müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm iş ortakları için Çanakkale’de de çözüm merkezi olmayı amaçlıyor.