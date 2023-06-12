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Numan Kaleli Çanakkale’de mağaza açtı
50 yıllı aşan ticari geçmişe sahip olan Kaleli; büyüme halkasına Çanakkale’yi de ekleyerek 5’nci mağazasını açtı. Yapı malzemeleri ve yapı mobilyaları alanında hizmet veren Kaleli, Çanakkale’de heyecan verici bir açılış gerçekleştirerek yeni mağazasını hizmete sundu. Açılış kokteyline; Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Müteahhitler Birliği Başkanı Salih Yıldız, yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve davetliler yoğun katılım gösterdi.
Şirketler 12.06.2023, 18:12
Marmara bölgesinin yapı malzemeleri ve yapı mobilyaları sektörüne yön veren firması Kaleli; Bursa, Eskişehir ve İstanbul’un ardından Çanakkale’de de kapılarını araladı. Altyapı, üstyapı, su ve doğalgaz tesisat malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, parke, mutfak mobilyaları, iç oda kapıları ve çelik kapılar gibi yapı malzemeleri alanında seçkin markaların ana bayiliğini yaparak müşterileri ile buluşturuyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2.200 metrekare ve 6 katlı binasında mimari destek, güçlü satış ve lojistik ağı, müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm iş ortakları için Çanakkale’de de çözüm merkezi olmayı amaçlıyor.
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