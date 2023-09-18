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NUKON Birleşik Krallık pazarında
Yurtdışı yatırımlarına ve fuarlarına hız kesmeden devam eden Nukon Lazer, İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlenen UK Metals Expo fuarında yerini aldı.
Şirketler 18.09.2023, 22:07
2010 yılında kurulan NUKON Lazer Makina, geliştirdiği sistemler ve ürettiği son teknoloji makinelerle kısa sürede makine sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. NUKON Lazer, ağır sanayinin temelini oluşturan makineler üretiyor ve ürünlerini 42 ülkeye ihraç ediyor. Son yıllarda Birleşik Krallık’a yaptığı ihracatı büyük bir ivme ile arttırdıklarını söyleyen Nukon Lazer Bölge Sorumlusu Metin Ertufan, Birleşik Krallık’ta önümüzdeki sene içerisinde de birçok fuara katılacaklarını bildirdi. Sektörlerindeki ve teknolojideki yenilikleri yakından takip ederek kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Ertufan, NUKON’da teknolojik yeniliklerin ve yatırımların hiçbir zaman durmadığının altını çizdi.
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