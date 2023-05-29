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Mubitek’e inovasyon ödülü

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirket­leri arasında yer alan tasarım ve ya­zılım alanında faaliyet gösteren mühendislik firması Mubitek’e, bir ödül de KALBİR’den geldi. KALBİR tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde Mubitek, “İnovatif Ürün Geliştirme En İyi Uygu­lama” ödülünün sahibi oldu.

Şirketler 29.05.2023, 20:38
Mubitek’e inovasyon ödülü

BTSO’da gerçekleştirilen ödül töreni ve etkinliğe; Mubitek Genel Müdürü Mus­tafa Bintaş ile Mubitek Genel Müdür Yar­dımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Ödül töreninin ardından değerlendir­melerde bulunan Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bursa merkezli KALBİR’den bu ödüle layık görülmek, başarımızın adında ‘ka­lite’ geçen bir kurum tarafından ödüllen­dirilmesi firmamız adına oldukça gurur verici.

Bu noktada KALBİR Başkanı sayın Mustafa Karaman’a ve KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile ödül­lerin belirlenmesinde görev alan jüriye teşekkür ediyorum” dedi.

#Mubitek
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