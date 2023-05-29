Son Dakika
Mubitek’e inovasyon ödülü
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan tasarım ve yazılım alanında faaliyet gösteren mühendislik firması Mubitek’e, bir ödül de KALBİR’den geldi. KALBİR tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde Mubitek, “İnovatif Ürün Geliştirme En İyi Uygulama” ödülünün sahibi oldu.
Şirketler 29.05.2023, 20:38
BTSO’da gerçekleştirilen ödül töreni ve etkinliğe; Mubitek Genel Müdürü Mustafa Bintaş ile Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.
Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bursa merkezli KALBİR’den bu ödüle layık görülmek, başarımızın adında ‘kalite’ geçen bir kurum tarafından ödüllendirilmesi firmamız adına oldukça gurur verici.
Bu noktada KALBİR Başkanı sayın Mustafa Karaman’a ve KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile ödüllerin belirlenmesinde görev alan jüriye teşekkür ediyorum” dedi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız