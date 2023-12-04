Mubitek İnovaLİG’te ikinci oldu

Önceki yıllarda da İnovaLİG’ten pek çok ödülle dönen Bursalı Mubitek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hayata geçirilen İnovaLİG ödül töreninde, “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Daha önce pek çok dereceyle döndüğümüz İnovaLİG’ten bu yıl da yine ödülle ayrıldık. Kurulduğumuz günden bu yana inovasyon birinci önceliğimiz oldu. Sektöründe fark yaratan bir firmayız. Partnerlerimizin üretim süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayan işlere imza atıyoruz. Firmamız aynı zamanda çalışanlarının gelişimlerine de önemli katkılar sağlayan ve onların akademik alanda da önünü açan çalışmalara destek veren bir yapıya sahip. İnovaLİG’teki başarımızın temelinde de başarılı bir ekip çalışmasının olduğunu düşünüyorum” dedi.