Milli trenlere Canray imzası

Alüminyum konusunda uzmanlaşan Yeşilova Grubu’nun raylı sistemler alanında üretim gerçekleştiren şirketi Canray, 2023 yılına birçok önemli projeye imza atarak başladı. Canray Ulaşım; Alstom, Siemens, Skoda gibi dünya devlerine gerçekleştirdiği projelerinin yanı sıra milli elektrikli tren projesinde de adından söz ettiriyor. Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan Uçar, “2022 yılı proje kazanımları anlamında istediğimiz hedeflere ulaştığımız bir yıl oldu ve yılın toplamında Canray olarak 15 yeni projeye imza atmayı başardık. Yüzde 100 ihracat çalışan şirketimizin yurt içinde de hedeflediği projelerin olduğu ve ülkemize hizmet etme şansını yakalayacağımız bir yıl olacak. 2023 yılına yurt içinde milli banliyö trenlerinin seri üretim sorumluluğunu alarak başladık. Bu proje milli EMU projesinden sonra yer almak istediğimiz, birikmiş bilgi ve tecrübemizle yerli banliyö trenlerinde hizmet verebilmek bizler için ayrı bir heyecan olacak. Yurt dışı projeler anlamında da bizleri bol yoğunluklu ama aynı zamanda keyif dolu bir sene beklediğini, ilk çeyrekte gördük. 2023 yılının başında hem Siemens hem de Skoda firmalarıyla proje anlaşmaları yaparak yıla başlamanın heyecanını yaşadık. Devamında da Alstom firmasına ait 3 büyük projenin eş zamanlı sözleşmelerini imzalayarak heyecan ve mutluluğumuzu katladık.

Tüm bunlar, 2023 ve sonraki yıllar için uzun soluklu ve yüksek tempolu bir dönemin bizleri beklediğini gösterdiği gibi, Canray Ulaşım ailesi için sektörde tercih edilen bir firma olma gururunu yılın ilk çeyreğinde yaşatmış oldu.”