MGG Makine’nin hedefi yüksek
Kuruluşundan kısa bir süre sonra Avrupa pazarlarına ciddi açılım gerçekleştiren MGG Makina, geçtiğimiz 5 sene içerisinde ulaştığı seviyeyi, önümüzdeki 2,5 yıl içinde 2 kat daha artırmayı hedefliyor.
Büyüme planları arasında 2028 yılına kadar Avrupa’da şirket kurmak olan MGG Makina, Avrupa’da elektrikli araç yatırımlarının yaygınlaşmasına paralel olarak cirolarını artırmayı öngörüyor.
Otomotiv sektöründe yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip ortaklar tarafından 2017 yılında kurulan MGG Makina, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekare kapalı olan olmak üzere toplam 8 bin metrekarelik alanda faaliyetlerine devam ediyor. Kaynak, talaşlı imalat, montaj ve otomasyon bölümleri olmak üzere toplamda 106 kişiyi istihdam eden firma, otomobil fabrikalarındaki kaporta, boya ve montaj hatlarındaki üretim bantlarının imalatını gerçekleştiriyor.
MGG Makina Genel Müdürü Müşfik Yadigar, “Şirketimizin en önemli hedefi, ihracat rakamlarını özellikle Almanya ve Fransa bazında yüzde 100 seviyelere getirerek, ilk senede elde ettiğimiz rakamları 2,5 senede 2 katına çıkarmak.
Bu hedeflere ulaşmak için Avrupa’da şirket kurma planlarımız var. Nihai amacımız 2028 yılına kadar Avrupa’da kalıcı hale gelmek” dedi.