Meha Otomotiv ile A1 Motor Store işbirliği

Otomotiv aftermarket sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından olan Meha Automotive, dünya pazarında lider firmalardan olma hedefiyle çalışmalarına ve yatırımlarına devam ediyor.

Meha Automotive UK, dünyanın her yerinden 6.000’den fazla referans ve 15.000’den fazla referansla geniş bir yedek parça yelpazesine sahip. 10 yılı aşkın süredir ürünlerini 4 kıtada 28 farklı ülkeye ihraç ediyor. Meha Otomotiv kurulduğu 2012 yılından itibaren sürekli büyüyerek üretim ve yatırımlarına devam ediyor.

Rekabetin giderek arttığı, zincirlerin hakim olduğu otomotiv pazarındaki konumlarını güçlendirmek ve satın alma gücünü birleştirmek için bu birlikteliğin çok önemli olduğunu söyleyen Meha Automotive Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhami Akın, “Bu büyük işbirliğinin taraflar başta olmak üzere tüm ekibe ve sektöre yeni bir bakış açısı getireceğini düşünüyorum. Meha Otomotiv olarak yola çıktığımız ilk günden itibaren sektöre hizmet etme vizyonumuzu sürdürecek ve iş ağımızı her geçen gün genişleteceğiz” dedi.