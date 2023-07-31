Medicabil’den Kayapa’ya yeni hastane
Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Kayapa bölgesinde arazilerine yeni bir hastane kurmak istediklerini söyleyerek, başvuru aşamasında olan bu proje için gerekli tüm adımları attıklarını ifade etti.
Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, gerçekleştirdiği toplantı ile Özel Medicabil Hastaneleri bünyesindeki çalışmalarını basın mensupları ile paylaştı.
Özel Medicabil Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Özel Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar ile Mesul Müdürü Dr. Coşkun Hayırlıoğlu ve Özel Medicabil Yıldırım Hastanesi Başhekimi Dr. Feza Şen katıldı. Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi bünyesinde hizmet verdikleri 13 yıldır her alanda kalite anlayışlarını arttırarak yollarına devam ettiklerini belirtti. Medicabil Hastaneleri’nin kuruluşundan bu yana üç kural temelinde yoluna devam ettiğini anlatan Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Son yıllarda bu kurallarımıza dünyadaki dijitalleşme sürecine ayak uydurma çalışmalarımız da eklendi” dedi.
Tüm dünyada yaygınlaşan ve pandemi süreci ile birlikte ivme kazanan dijitalleşme sürecine de ayak uydurduklarını anlatan Prof. Dr. Bilgen, “Uyguladığımız bu kurallar zinciri ile yalın sağlık hizmetleri alanında Sağlık Bakanlığımız tarafından örnek gösterildik ve bu durum gurur nişanelerimizden biri oldu. Bu konuda da öncülük ediyoruz” dedi.
Medicabil Sağlık Grubu olarak hedeflerini anlatan Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, şunları söyledi: “Uzun süredir Bursa’ya bir yaşlı bakım merkezi kazandırma hedefimiz var, bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Yine kuruluşumuzdan bu yana bir üniversite kurma hedefimiz vardı. İlk adım olarak bir yüksek okul hayata geçirmeyi istiyoruz. Adım adım kendi üniversitemizi Bursamıza kazandıracağız. Bunun yanı sıra Kayapa bölgesinde bir arazimiz mevcut, buraya bir hastane kurmak istiyoruz. Başvuru aşamasında olan bu projemiz için de gerekli tüm adımları atıyoruz.”