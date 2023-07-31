Medicabil’den Kayapa’ya yeni hastane

Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Ku­rulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Faruk Bil­gen, gerçekleştirdiği toplantı ile Özel Medicabil Hastaneleri bünyesindeki çalışma­larını basın mensupları ile paylaştı.

Özel Medicabil Hastanesi toplantı salo­nunda gerçekleştirilen basın toplantısına Özel Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar ile Mesul Müdürü Dr. Coşkun Hayırlıoğlu ve Özel Medicabil Yıl­dırım Hastanesi Başhekimi Dr. Feza Şen ka­tıldı. Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi bünyesinde hizmet verdikleri 13 yıldır her alanda kalite anlayışlarını arttırarak yolla­rına devam ettiklerini belirtti. Medicabil Has­taneleri’nin kuruluşundan bu yana üç kural temelinde yoluna devam ettiğini anlatan Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Son yıllarda bu kurallarımıza dünyadaki dijitalleşme süre­cine ayak uydurma çalışmalarımız da ek­lendi” dedi.

Tüm dünyada yaygınlaşan ve pandemi sü­reci ile birlikte ivme kazanan dijitalleşme sü­recine de ayak uydurduklarını anlatan Prof. Dr. Bilgen, “Uyguladığımız bu kurallar zinciri ile yalın sağlık hizmetleri alanında Sağlık Ba­kanlığımız tarafından örnek gösterildik ve bu durum gurur nişanelerimizden biri oldu. Bu konuda da öncülük ediyoruz” dedi.

Medicabil Sağlık Grubu olarak hedeflerini anlatan Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, şunları söyledi: “Uzun süredir Bursa’ya bir yaşlı bakım merkezi kazandırma hedefimiz var, bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Yine kuru­luşumuzdan bu yana bir üniversite kurma hedefimiz vardı. İlk adım olarak bir yüksek okul hayata geçirmeyi istiyoruz. Adım adım kendi üniversitemizi Bursamıza kazandıraca­ğız. Bunun yanı sıra Kayapa bölgesinde bir arazimiz mevcut, buraya bir hastane kurmak istiyoruz. Başvuru aşamasında olan bu proje­miz için de gerekli tüm adımları atıyoruz.”