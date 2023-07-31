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Medicabil’den Kayapa’ya yeni hastane

Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Kayapa bölgesinde arazilerine yeni bir hastane kurmak istediklerini söyleyerek, başvuru aşamasında olan bu proje için gerekli tüm adımları attıklarını ifade etti.

Şirketler 31.07.2023, 16:04
Medicabil’den Kayapa’ya yeni hastane

Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Ku­rulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Faruk Bil­gen, gerçekleştirdiği toplantı ile Özel Medicabil Hastaneleri bünyesindeki çalışma­larını basın mensupları ile paylaştı.

Özel Medicabil Hastanesi toplantı salo­nunda gerçekleştirilen basın toplantısına Özel Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar ile Mesul Müdürü Dr. Coşkun Hayırlıoğlu ve Özel Medicabil Yıl­dırım Hastanesi Başhekimi Dr. Feza Şen ka­tıldı. Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi bünyesinde hizmet verdikleri 13 yıldır her alanda kalite anlayışlarını arttırarak yolla­rına devam ettiklerini belirtti. Medicabil Has­taneleri’nin kuruluşundan bu yana üç kural temelinde yoluna devam ettiğini anlatan Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Son yıllarda bu kurallarımıza dünyadaki dijitalleşme süre­cine ayak uydurma çalışmalarımız da ek­lendi” dedi.

Tüm dünyada yaygınlaşan ve pandemi sü­reci ile birlikte ivme kazanan dijitalleşme sü­recine de ayak uydurduklarını anlatan Prof. Dr. Bilgen, “Uyguladığımız bu kurallar zinciri ile yalın sağlık hizmetleri alanında Sağlık Ba­kanlığımız tarafından örnek gösterildik ve bu durum gurur nişanelerimizden biri oldu. Bu konuda da öncülük ediyoruz” dedi.

Medicabil Sağlık Grubu olarak hedeflerini anlatan Prof.Dr. Ömer Faruk Bilgen, şunları söyledi: “Uzun süredir Bursa’ya bir yaşlı bakım merkezi kazandırma hedefimiz var, bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Yine kuru­luşumuzdan bu yana bir üniversite kurma hedefimiz vardı. İlk adım olarak bir yüksek okul hayata geçirmeyi istiyoruz. Adım adım kendi üniversitemizi Bursamıza kazandıraca­ğız. Bunun yanı sıra Kayapa bölgesinde bir arazimiz mevcut, buraya bir hastane kurmak istiyoruz. Başvuru aşamasında olan bu proje­miz için de gerekli tüm adımları atıyoruz.”

#Medicabil
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