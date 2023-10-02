Son Dakika
Maysan Mando’dan esnafa destek
Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.
Şirketler 02.10.2023, 19:04
Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, deprem bölgesine yönelik destek çalışmaları kapsamında çok özel bir projeye daha imza attı. Toplumsal konularda duyarlı kimliğiyle her zaman örnek olan ve bugüne kadar pek çok farkındalık çalışmasını hayata geçiren Maysan Mando, bu kez de deprem bölgesindeki sanayi esnafına destek çalışması gerçekleştirdi. Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1427'nci Sayı
Ekim 2023