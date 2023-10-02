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Maysan Mando’dan esnafa destek

Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Şirketler 02.10.2023, 19:04
Maysan Mando’dan esnafa destek

Türkiye’nin ilk ve en bü­yük amortisör üreticisi Maysan Mando, deprem bölgesine yönelik des­tek çalışmaları kapsamında çok özel bir projeye daha imza attı. Toplumsal konularda duyarlı kimliğiyle her za­man örnek olan ve bugüne kadar pek çok farkındalık çalışmasını hayata ge­çiren Maysan Mando, bu kez de dep­rem bölgesindeki sanayi esnafına des­tek çalışması gerçekleştirdi. Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanma­sına bir nebze de olsa katkıda bulun­mak adına, sanayi esnafının ihtiyaçla­rına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitleri­nin dağıtımını gerçekleştirdi.

#Maysan Mando
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