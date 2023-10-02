Maysan Mando’dan esnafa destek

Türkiye’nin ilk ve en bü­yük amortisör üreticisi Maysan Mando, deprem bölgesine yönelik des­tek çalışmaları kapsamında çok özel bir projeye daha imza attı. Toplumsal konularda duyarlı kimliğiyle her za­man örnek olan ve bugüne kadar pek çok farkındalık çalışmasını hayata ge­çiren Maysan Mando, bu kez de dep­rem bölgesindeki sanayi esnafına des­tek çalışması gerçekleştirdi. Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanma­sına bir nebze de olsa katkıda bulun­mak adına, sanayi esnafının ihtiyaçla­rına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitleri­nin dağıtımını gerçekleştirdi.