LoyalMak’tan öğrencilere TEKNOFEST desteği

Gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra gençlerin bilime ve Ar-Ge’ye özendirilmesi için de çok sayıda çalışmayı hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Loyal Makine Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yalçın ise firma olarak tecrübe ve mevcut imkanları öğrenci topluluklarının faydasına sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Akademik ve bilimsel danışmanlık boyutunda Üniversite ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi, staj ve uygulama derslerinin firma bünyesinde yürütülmesi adına her türlü katkıyı sunacaklarının bilgisini paylaşan Adem Yalçın, TEKNOFEST Yarışlarında yer alacak tüm öğrenci topluluklarına başarı dileyerek, imzalanan protokolün taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.