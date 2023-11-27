Lima Lojistik 10. Yaşında

Sektörde emin adımlarla büyüyen Lima Lojistik, yönetici ve personelinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından acente, temsilci ve tedarikçilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda iş ortağının katılımıyla “Lima Lojistik 10. Yıl Galası” Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleştirdi.

Lima Lojistik kurucu ortakları Sinan Türel, Vedat Çelik, Cenker Ural, Hamdi Bülbüldere, gece yaptıkları konuşmada, 10’uncu yıllarını geride bırakmanın haklı gururu içinde olduklarını ifade ettiler. Lima Lojistik’in gelecek hedeflerini ve projelerini paylaşan kurucu ortaklar, 2024 yılında ön plana çıkacak konulardan bir olan sürdürülebilir lojistik anlamında Türkiye’de bir ilk olan Lima Green hayata geçirdiklerini vurguladılar. Lima Green ile müşterilerinin hiçbir detay ve bürokratik işlemlerle uğraşmadan karbon-nötr taşımacılık hizmeti almanın keyfini yaşayacaklarını dile getirdiler.

Şirketin parlayan yıldızlarından biri olan Fuar Lojistiği’ni bambaşka bir boyuta taşıyacaklarını belirten Lima Lojistik ortakları, öncelikli hedeflerinden birisinin de Avrupa’daki varlıklarını güçlendirmek ve teknolojiye yatırım yaparak lojistiğin tüm süreçlerinin tam entegrasyonuyla tüm taşımacılık modlarında kusursuz hizmet vermeye devam etmek olduğunu söylediler.