LCC, Bursa’yı destinasyonuna aldı

Dünya çapında, 105 ülkede 561 acente ile hizmet ağını dünyaya yayan Lufthansa City Center, Turizm Sektörün 32 yıllık deneyimi ile güçlü kuruluşu olan Plaza Tur ile artık Bursa’yı da destinasyonuna aldı.

Plaza Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Can, bu gelişme ile Plaza Tur müşterilerinin, dünya çapında 105 ülkede 561 acentayla işbirliğinin getireceği hız, uygun fiyat ve güvenliğe de kavuşacağını ifade etti.

Can, LCC’ye yalnızca sıkı kalite standardını taahhüt eden acentelerin seçildiğini de kaydederek, “LCC üyesi bir turizm acentesi ile çalışmak doğal olarak dünyanın da en iyi seyahat platformundan yararlanmak anlamına da gelir. LCC acenteleri, ülke ve bölgelerin gerçek destinasyon uzmanlarıdır. Bu da seyahat eden yolcuların yüzde yüz kaliteye ulaşmasını sağlayacaktır” diye konuştu.