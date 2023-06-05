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Korkutan yangın
Şirketler 05.06.2023, 21:40
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, çocuk oyunu grubu ve lunapark imalatı yapan Starpark’ın fabrikasında yangın çıktı. 1 Haziran Perşembe günü gece geç saatlerde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine giderek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Aktaş sosyal medya hesabından, “Fabrikada çıkan yangına, ekiplerimiz 100’ün üzerinde personel ve 30 itfaiye aracı ile anında müdahale ederek kontrol altına aldı” açıklamasında bulundu.
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