Korkutan yangın

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, çocuk oyunu grubu ve lunapark imalatı yapan Starpark’ın fabrikasında yan­gın çıktı. 1 Haziran Perşembe günü gece geç saatlerde baş­layan yangın itfaiye ekipleri­nin yoğun müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine giderek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Aktaş sos­yal medya hesabından, “Fab­rikada çıkan yangına, ekiplerimiz 100’ün üzerinde personel ve 30 itfaiye aracı ile anında müdahale ederek kontrol altına aldı” açıklama­sında bulundu.