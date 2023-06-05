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Korkutan yangın

Şirketler 05.06.2023, 21:40
Korkutan yangın

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, çocuk oyunu grubu ve lunapark imalatı yapan Starpark’ın fabrikasında yan­gın çıktı. 1 Haziran Perşembe günü gece geç saatlerde baş­layan yangın itfaiye ekipleri­nin yoğun müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine giderek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Aktaş sos­yal medya hesabından, “Fab­rikada çıkan yangına, ekiplerimiz 100’ün üzerinde personel ve 30 itfaiye aracı ile anında müdahale ederek kontrol altına aldı” açıklama­sında bulundu.

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