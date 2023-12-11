Kayra Yemek gençlerin yanında

Kurulduğu ilk günden bu yana birçok konuda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Kayra Yemek; başta eğitim olmak üzere, çevre, sanat, sağlık gibi konularda özel projeler gerçekleştiriyor.

Toplumdan aldığını topluma aktarma misyonuyla hareket ettiklerini belirten Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal; “25 yılı aşkın süredir farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere bugüne kadar yüzlerce farklı projeye imza attık. Projemizin şekillenmesinde diğer bir çıkış noktamızda çocukların internette uzun boş vakit geçirmeleri ve kötü alışkanlıklar ile olumsuz etkilenmelerini istemiyor olmamızdır.

Startını verdiğimiz projemizin gençlerimizin gelişimine her anlamda önemli katkılar sağlayacağına inancımız sonsuz.

Sportif faaliyetlerle ilgili projemizin Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu gençleri ile hayat bulacağı için heyecanlıyız. Okul Müdürü Sayın Gülnur Kaya ile imzaladığımız protokol ile projemiz resmen başlamış olduk” dedi.