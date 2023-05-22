Karsan’a sürdürülebilirlik ödülü

Fast Company Türki­ye’nin organize ettiği “Daha İyi Bir Dünya İçin” Sürdürülebilirlik Liderleri 50 Zirvesi’nde Karsan CEO’su Okan Baş 2023 Sür­dürülebilirlik Liderleri ara­sında yer alarak, ödüle layık görüldü.

Firmadan yapılan açık­lamada, “Karsan olarak iklim değişikliğinin etkile­rini azaltmak ve doğal kay­nakları korumak amacıyla sürdürülebilirlik çalışma­larımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.