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Karsan’a sürdürülebilirlik ödülü
Şirketler 22.05.2023, 17:32
Fast Company Türkiye’nin organize ettiği “Daha İyi Bir Dünya İçin” Sürdürülebilirlik Liderleri 50 Zirvesi’nde Karsan CEO’su Okan Baş 2023 Sürdürülebilirlik Liderleri arasında yer alarak, ödüle layık görüldü.
Firmadan yapılan açıklamada, “Karsan olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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