Işıksoy Tekstil çevrecilikte örnek

Türkiye ve Bursa ekono­misine kattığı güç ile yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alanda 900’e yakın çalı­şanıyla üretim gerçekleştiren Işıksoy Tekstil, kadın ve erkek dış giyiminde geniş ürün yel­pazesiyle adından söz ettiri­yor. Firma, kadın ve erkek üst giyim kumaş üretiminin yanı sıra organik kumaş, geri dönüşümlü kumaş üretimi gibi çevre dostu ürün­leriyle yerli ve yabancı firmaların ter­cihi oluyor. Işıksoy Tekstil elastanlı iplik üretimiyle; dokuma kumaş, örme kumaş, çorap, denim kumaş, dikişsiz iç giyim, teknik tekstil gibi birçok alana ürün hizmeti veriyor.

Sıfır atık projesi uyguluyoruz

Farklı türde ve özellikle doğal elyaf­lar üzerine yeni ürün denemeleri ve Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını kayde­den Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, üretim süreçlerinde ‘Sıfır Atık’ anlayışını ön planda tuttuk­larının altını çizdi. Işık, “Atıkla­rımızı tamamen kontrol etmek için firmamız bünyesinde Sıfır Atık projesini uyguluyoruz. En­düstriyel simbiyoz kavramını çok önemsiyoruz. Bizim atığı­mız bir başka firmanın ham maddesi olabiliyor. Dolayı­sıyla atığı, atıp kurtulabileceği­miz bir materyal olarak görmüyor, onları kaynağında uygun ayrıldığında güzel bir ham madde ola­rak değerlendiriyoruz. Bu yüzden atık­larımızı kaynağında türlerine göre ayırıyor ve geri dönüşümünü sağlıyo­ruz” dedi. Işık, “Kağıt ve karton geri dö­nüşümü sayesinde 7 bin 150 ağacın kesilmesini önledik. Bu sayede 74 bin 340 kg sera gazı salınımının önüne geçtik ve 1 milyon 722 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. Plastik atık geri dö­nüşümü ile 3 bin 772 kg sera gazı salı­nımını engellerken 532 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. Bu da yaklaşık 215 hanenin yıllık tüketimine denk geliyor.”