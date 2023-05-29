Işıksoy Tekstil çevrecilikte örnek
Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, “Ekosistemi korumak adına atılan her adıma büyük önem veriyoruz. Üretimin yanı sıra doğaya dost ve geri dönüştürülebilir kumaşlar üretip, yerli ve yabancı birçok firmaya hizmet veriyoruz” dedi.
Türkiye ve Bursa ekonomisine kattığı güç ile yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alanda 900’e yakın çalışanıyla üretim gerçekleştiren Işıksoy Tekstil, kadın ve erkek dış giyiminde geniş ürün yelpazesiyle adından söz ettiriyor. Firma, kadın ve erkek üst giyim kumaş üretiminin yanı sıra organik kumaş, geri dönüşümlü kumaş üretimi gibi çevre dostu ürünleriyle yerli ve yabancı firmaların tercihi oluyor. Işıksoy Tekstil elastanlı iplik üretimiyle; dokuma kumaş, örme kumaş, çorap, denim kumaş, dikişsiz iç giyim, teknik tekstil gibi birçok alana ürün hizmeti veriyor.
Sıfır atık projesi uyguluyoruz
Farklı türde ve özellikle doğal elyaflar üzerine yeni ürün denemeleri ve Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını kaydeden Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, üretim süreçlerinde ‘Sıfır Atık’ anlayışını ön planda tuttuklarının altını çizdi. Işık, “Atıklarımızı tamamen kontrol etmek için firmamız bünyesinde Sıfır Atık projesini uyguluyoruz. Endüstriyel simbiyoz kavramını çok önemsiyoruz. Bizim atığımız bir başka firmanın ham maddesi olabiliyor. Dolayısıyla atığı, atıp kurtulabileceğimiz bir materyal olarak görmüyor, onları kaynağında uygun ayrıldığında güzel bir ham madde olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden atıklarımızı kaynağında türlerine göre ayırıyor ve geri dönüşümünü sağlıyoruz” dedi. Işık, “Kağıt ve karton geri dönüşümü sayesinde 7 bin 150 ağacın kesilmesini önledik. Bu sayede 74 bin 340 kg sera gazı salınımının önüne geçtik ve 1 milyon 722 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. Plastik atık geri dönüşümü ile 3 bin 772 kg sera gazı salınımını engellerken 532 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. Bu da yaklaşık 215 hanenin yıllık tüketimine denk geliyor.”