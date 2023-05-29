banner40

banner34

banner6

Son Dakika

Işıksoy Tekstil çevrecilikte örnek

Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, “Ekosistemi korumak adına atılan her adıma büyük önem veriyoruz. Üretimin yanı sıra doğaya dost ve geri dönüştürülebilir kumaşlar üretip, yerli ve yabancı birçok firmaya hizmet veriyoruz” dedi.

Şirketler 29.05.2023, 20:21
Işıksoy Tekstil çevrecilikte örnek

Türkiye ve Bursa ekono­misine kattığı güç ile yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alanda 900’e yakın çalı­şanıyla üretim gerçekleştiren Işıksoy Tekstil, kadın ve erkek dış giyiminde geniş ürün yel­pazesiyle adından söz ettiri­yor. Firma, kadın ve erkek üst giyim kumaş üretiminin yanı sıra organik kumaş, geri dönüşümlü kumaş üretimi gibi çevre dostu ürün­leriyle yerli ve yabancı firmaların ter­cihi oluyor. Işıksoy Tekstil elastanlı iplik üretimiyle; dokuma kumaş, örme kumaş, çorap, denim kumaş, dikişsiz iç giyim, teknik tekstil gibi birçok alana ürün hizmeti veriyor.

Sıfır atık projesi uyguluyoruz

Farklı türde ve özellikle doğal elyaf­lar üzerine yeni ürün denemeleri ve Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını kayde­den Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, üretim süreçlerinde ‘Sıfır Atık’ anlayışını ön planda tuttuk­larının altını çizdi. Işık, “Atıkla­rımızı tamamen kontrol etmek için firmamız bünyesinde Sıfır Atık projesini uyguluyoruz. En­düstriyel simbiyoz kavramını çok önemsiyoruz. Bizim atığı­mız bir başka firmanın ham maddesi olabiliyor. Dolayı­sıyla atığı, atıp kurtulabileceği­miz bir materyal olarak görmüyor, onları kaynağında uygun ayrıldığında güzel bir ham madde ola­rak değerlendiriyoruz. Bu yüzden atık­larımızı kaynağında türlerine göre ayırıyor ve geri dönüşümünü sağlıyo­ruz” dedi. Işık, “Kağıt ve karton geri dö­nüşümü sayesinde 7 bin 150 ağacın kesilmesini önledik. Bu sayede 74 bin 340 kg sera gazı salınımının önüne geçtik ve 1 milyon 722 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. Plastik atık geri dö­nüşümü ile 3 bin 772 kg sera gazı salı­nımını engellerken 532 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. Bu da yaklaşık 215 hanenin yıllık tüketimine denk geliyor.”

#Işıksoy Tekstil
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18