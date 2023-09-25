İşaret Dili Görüşme Hattı
Uludağ Elektrik, 2018 yılında hizmete aldığı ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler, tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. Şirketin engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmeleri, çift yönlü iletişim kurabilme ve tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yaklaşımı adına devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı sektörünün de ilki olma özelliğini taşıyor.