. İşitme ve ko­nuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşa­ret Dili Görüşme Hattı’nı ara­dıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanı­yorlar. Görüntülü yapılan gö­rüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler, tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ay­rıca abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ile­terek sorularına yanıt alabiliyorlar. Şirke­tin engelli bireylerin hayatları­nın kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilme­leri, çift yönlü iletişim kura­bilme ve tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yaklaşımı adına devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı sektörünün de ilki olma özelliğini taşıyor.