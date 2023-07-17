İş dünyasının güvenilir çözüm ortağı: ESA Lojistik & Gümrük Müşavirliği

Genç girişimci Erdi Altıntaş Tarafından 2015 yılının Eylül ayında kurulan akabinde Yaşar Can Koyuncu’nun dahil olmasıyla güç kazanan ESA Lojistik ve Gümrükleme, müşterilerinin lojistik, depolama ve gümrükleme konularındaki gereksinimlerine hızlı ve entegre çözümler sunuyor.

Bursa Merkez Ofis, Bursa Depo, İstanbul Ofis ve İstanbul Depo olmak üzere 4 farklı lokasyonda faaliyet gösteren ESA Lojistik 35 kişilik profesyonel ekibi, 20’si özmal olmak üzere geniş araç filosu ve 7/24 kusursuz hizmet anlayışıyla müşterilerine her zaman en avantajlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

A’dan Z’ye tam donanımlı hizmet

Yurt içindeki ve dünyanın dört bir yanındaki operasyonlarını üstün başarıyla yürüten ESA Lojistik sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Başta lojistik ve gümrükleme olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarını kendi markası ve mükemmelliyetçi bir anlayışla sürdüren firma, bu sürecin her aşamasında müşterilerini kapsamlı bir şekilde bilgilendiriyor.

ESA Lojistik ve Gümrükleme Kurucusu Erdi Altıntaş, “Firma olarak biz de sektörümüzdeki gelişmelere ve şartların gerekliliklerine paralel olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 8 yıl gibi kısa bir sürede geldiğimiz noktada aylık 750 ile 1000 TIR tescili yapıyoruz. Lojistik alanında ise günlük yaklaşık 250-300 metreküplük yük taşımaları gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin malzemesinin üreticiden alınması, araca aktarılması, elleçlenmesi, paletlenmesi, sevkiyatı, depolanması, gümrüklenmesi ve son kullanıcıya ulaşmasına kadar oluşan bütün süreçleri kendi bünyemizde yürütüyoruz” dedi.