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İş dünyasına inovasyon daveti

Ekonomik dalgalanlamalar ve krizlerle baş etmenin anahtarının inovasyon olduğunu belirten Mubitek Genel Müdür Yardımcısı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Gül Çiçek Zengin Bintaş, iş dünyasını ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu zamanlarda eski alışkanlıklardan vazgeçip, yaratıcı ve inavotaif olmaya davet ediyor.

Şirketler 21.08.2023, 21:51
İş dünyasına inovasyon daveti

Günümüz dünya­sında ekonomik dal­galanmalar ve krizler kaçınılmaz bir ger­çek. İş dünyası, her geçen gün kendini daha yoğun hissettir­diği krizlerle baş etmek için çeşitli yol­lar arıyor.

Mubitek Genel Müdür Yardımcısı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniver­sitesi (KOSTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Gül Çiçek Zengin Bintaş, iş insanlarına bu zorlu süreçle başetmek için yaratıcı düşünce ve inovatif yaklaşıma önem vermek gerektiği çağrısında bulundu.

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