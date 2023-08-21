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İş dünyasına inovasyon daveti
Ekonomik dalgalanlamalar ve krizlerle baş etmenin anahtarının inovasyon olduğunu belirten Mubitek Genel Müdür Yardımcısı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Gül Çiçek Zengin Bintaş, iş dünyasını ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu zamanlarda eski alışkanlıklardan vazgeçip, yaratıcı ve inavotaif olmaya davet ediyor.
Şirketler 21.08.2023, 21:51
Günümüz dünyasında ekonomik dalgalanmalar ve krizler kaçınılmaz bir gerçek. İş dünyası, her geçen gün kendini daha yoğun hissettirdiği krizlerle baş etmek için çeşitli yollar arıyor.
Mubitek Genel Müdür Yardımcısı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Gül Çiçek Zengin Bintaş, iş insanlarına bu zorlu süreçle başetmek için yaratıcı düşünce ve inovatif yaklaşıma önem vermek gerektiği çağrısında bulundu.
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