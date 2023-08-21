İş dünyasına inovasyon daveti

Günümüz dünya­sında ekonomik dal­galanmalar ve krizler kaçınılmaz bir ger­çek. İş dünyası, her geçen gün kendini daha yoğun hissettir­diği krizlerle baş etmek için çeşitli yol­lar arıyor.

Mubitek Genel Müdür Yardımcısı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniver­sitesi (KOSTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Gül Çiçek Zengin Bintaş, iş insanlarına bu zorlu süreçle başetmek için yaratıcı düşünce ve inovatif yaklaşıma önem vermek gerektiği çağrısında bulundu.