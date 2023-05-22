İnoksan ABD’de göz doldurdu

20 – 23 Mayıs tarihleri arasında 2 bini aşkın üretici ve tedarikçi katılımıyla düzenlenen fuar, sektörün önde gelen oyuncularını başta ABD olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen müşterileriyle buluşturdu.

Batı yarım küredeki en büyük gıda hizmeti sağlayan profesyonellerin buluştuğu fuarda, İnoksan yenilikçi ve sektörüne yön veren ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

İnoksan’ın standını Chicago Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Dr. Ahmet Samet Tekoğlu ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talha Özger de ziyaret etti.