İletişim Yazılım 30 yaşında

Sektöre adımını attığı günden itibaren oyun kurucu işlevi üstlenen şirketin odaklandığı yenilikçi çözümler ve kaliteli hizmet anlayışı, işletmelerin verimliliğini arttırmada ve rekabet avantajı elde etmede önemli bir etken oldu.

Sergilediği başarılar ve sunduğu çözümlerle sektörde önemli bir konuma ulaşan İletişim Yazılım, 30’ncu yıldönümünü Eskişehir Ramada Plaza’da gerçekleştirdiği bir toplantıyla kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, “30 yıl önce, büyük bir vizyonla yola çıktık ve bugün geldiğimiz noktada gurur duyacak çok şey elde ettik. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışması ve müşterilerimize olan bağlılığımız sayesinde gerçekleşti” diye konuştu. Şirketin başarısında büyük pay sahibi olan ekip üyeleri tarafından belirlenen İletişim Yazılım Enleri ödülleri sahiplerini buldu.

30. yıl pastasının kesilmesiyle birlikte İletişim Yazılım Ailesi, işletmelerin dijital dönüşümünde bugün olduğu gibi yarın da önemli roller üstlenmeye söz verdi.