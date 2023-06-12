İKMETRİK ile tüm çözümler tek çatı altında

Bursa’da 2008 yılında kurulan More Payroll Teknolojik İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Antalya, Sakarya, Mersin ve İnegöl şubelerinde 76 kişilik güçlü kadrosu ve teknik altyapısıyla sektöre yön veriyor.

Firma, sektördeki 15 yıllık t ecrübesiyle insan kaynakları dijital ürünleri olan İKMETRİK yazılım hizmetinin yanı sıra SGK ve MESEM teşvik hizmetleri, outsourcing bordrolama hizmeti, KVKK hizmetleri, eğitim hizmetleri ve insan kaynakları alanlarında danışmanlık hizmetleri sunuyor.

More Payrolll Teknolojik İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından geliştirilen İKMETRİK yazılımı insan kaynakları yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor.

İnsan kaynakları dijitalleşiyor

More Payrolll Teknolojik İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Öz, “İnsan kaynaklarının sadece bordrodan ibaret olmadığını gösteren, insanların ve firmaların hayatlarını kolaylaştıracak İKMETRİK adını vermiş olduğumuz yazılım içerisinde TÜBİTAK Onaylı Zaman Damgalı E-Bordro, E-İzin, E-Özlük, E-Zimmet, E-İSG, E-Eğitim, E-Öneri, E-Performans Değerlendirme Yönetimi gibi birçok modüler sistemden oluşan web ve mobil uygulamaları bulunan yazılım hizmeti ile insan kaynaklarının dijitalleşmesi noktasında büyük adımlar atıyoruz” dedi.

Endüstri 5.0 ve insansız teknolojilerin konuşulduğu günümüzde gerek işletmelerin gerekse de işletmelere hizmet veren dış destek unsurlarında, insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesinin verimlilik ve rekabet edebilirlik alanında en önemli unsurların başında geldiğine vurgu yapan Dr. Bülent Öz, “Şirketimiz tam bu noktada güçlü insan kaynağı ve teknik alt yapısıyla işletmelerin ihtiyacı olan dijital dönüşümleri, yasal parametrelere uygun, ergonomik ve kolay ulaşılabilirlik ilkesiyle paydaşlarına hizmet vermektedir” diye konuştu.

İKMETRİK Demo Talep Formu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.morepayroll.com/demo-talep-et/