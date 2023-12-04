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İhracat şampiyonu Sütaş

2022’de 62 milyon dolarlık ihracatı ile süt ve süt ürünleri sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en yüksek rakama ulaşan Sütaş, İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin ihracatları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdiği törende “Süt ve Süt Ürünleri” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Şirketler 04.12.2023, 15:10
İhracat şampiyonu Sütaş

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2022 yılındaki ihracatları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. 2022’de 62 milyon dolarlık ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat rakamına ulaşan Sütaş, sektörünün ihracat şampiyonu olurken “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller”de de dördüncü sırada yer aldı.

#Sütaş #İhracat #şampiyon #İİB
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