İhracat şampiyonu Sütaş

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2022 yılındaki ihracatları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. 2022’de 62 milyon dolarlık ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat rakamına ulaşan Sütaş, sektörünün ihracat şampiyonu olurken “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller”de de dördüncü sırada yer aldı.