Hitachi Astemo Türkiye’den Bursa’ya yeni yatırım

Dünyanın 27 ülkesinde yaklaşık 140 tesiste 90.000 kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Aste­mo’nun Türkiye Fabrikası, ge­lecek odaklı hedefleri doğrultusunda büyüme ve ge­lişmesini sürdürüyor.

Firma, küresel müşteri ta­leplerine daha hızlı ve etkin yanıt ve­rebilmek adına yeni bir yatırım hamlesi yaparak, toplamda 5 bin 500 metrekarelik bir alana sahip yeni lojis­tik merkezini hayata geçirdi.

Sürdürülebilir verimliliğe katkı

Yeni tesisin açılışında konuşan Hi­tachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, firma olarak yaklaşık 300 kişilik bir ekiple çalışma­larına devam ettiklerini söyledi. Bay­ram, yeni pazarlara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmak, sürdürülebilir verim­liliğe katkı sağlamak adına yeni yatı­rımlarını hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, “Küreselleşen yeni dünya düzenine uyum sağlayarak ve fark yaratan ça­lışmalara imza atarak yol al­mayı sürdürüyoruz. Değişen küresel dinamiklerle birlikte firmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve müşterilerimize kaliteli hizmet verebilmek adına kendimizi sürekli gelişti­riyoruz. Yeni yatırımımızı da bu doğrultuda hayata geçirdik” dedi.

Bursa’daki ikinci lokasyon

Bursa’daki ikinci lokasyonlarını aç­tıklarını ifade eden Bayram, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan lojistik merkezinin yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edil­diğini kaydetti.

Bayram, yatırımlarıyla birlikte istih­dama da katkı sağlayacaklarını dile getirerek, “Lojistik merkezimizi açma­nın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyüme yolculuğumuzda çalışma ar­kadaşlarımızın özverili çalışmaları söz konusu. Bu nedenle her bir çalışma ar­kadaşımıza emekleri için teşekkür edi­yorum” diye konuştu.