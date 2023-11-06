Hayat’tan altın standartlarında sağlık hizmeti

Bursa’da sağlık sektöründe 45 yıldır hizmet veren, geçtiğimiz yıl İstanbul’da bir hastaneyi bünyesine katarak ulusala açılan Hayat Hastanesi, küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International’a (JCI) akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Hayat Hastanesi, bir yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından JCI uzmanlarının yaptığı denetleme sonucunda JCI belgesini almaya hak kazandı. Belge, bizzat JCI Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Murat Küçükkaya tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Hayat Hastanesi Başhekimi Dr.Fatih Özkul, Genel Koordinatör Betül Kabalar ve hastane doktorlarının katıldığı törenle Hayat Hastanesi’ne takdim edildi.