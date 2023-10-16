Hayat Hastanesi kalitesini “JCI” ile taçlandırdı

45 yıldır Bursa’nın sağlıktaki markası olarak faaliyet gösteren, geçtiğimiz yıl İs­tanbul’da bir hastaneyi bünyesine kata­rak ulusala açılan Hayat Hastanesi, küre­sel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission In­ternational’a (JCI) akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Hayat Hastanesi, bir yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından JCI uzmanlarının yaptığı denetleme sonu­cunda JCI belgesini almaya kazandı. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Öz­kul, JCI tarafından akredite edilmenin, Ha­yat Hastanesi’nin ve Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak hastalara daha iyi hizmet verebilmek için çıtayı hep daha yukarılara taşıdıklarını ifade etti. JCI, hastanelerin hasta ve çalışan güvenliğinde uluslararası standartlara ulaştığını belgeleyen en önemli denetleme kurumu ve kalite stan­dardı. Bu yüzden JCI akreditasyonu bizim için çok önemliydi” dedi.