Hayat Hastanesi kalitesini “JCI” ile taçlandırdı
Hayat Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesini almaya hak kazandı. Denetimlerden başarıyla geçen Hayat Hastanesi’ne JCI belgesi önümüzdeki günlerde verilecek.
45 yıldır Bursa’nın sağlıktaki markası olarak faaliyet gösteren, geçtiğimiz yıl İstanbul’da bir hastaneyi bünyesine katarak ulusala açılan Hayat Hastanesi, küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International’a (JCI) akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Hayat Hastanesi, bir yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından JCI uzmanlarının yaptığı denetleme sonucunda JCI belgesini almaya kazandı. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, JCI tarafından akredite edilmenin, Hayat Hastanesi’nin ve Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak hastalara daha iyi hizmet verebilmek için çıtayı hep daha yukarılara taşıdıklarını ifade etti. JCI, hastanelerin hasta ve çalışan güvenliğinde uluslararası standartlara ulaştığını belgeleyen en önemli denetleme kurumu ve kalite standardı. Bu yüzden JCI akreditasyonu bizim için çok önemliydi” dedi.
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