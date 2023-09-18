Hayat Hastanesi geleceğe nefes oluyor

. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar’ın öncülü­ğünde Hayat Hastanesi Ha­tıra Ormanını ziyaret eden çalışanlar ağaçların bakımı ile birlikte alan temizliğini yaptılar. Kabalar, “45. yılı­mızda, bir taraftan ulusal marka olma hedefine emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da gelecek nesil­lere nasıl bir dünya bıraka­cağımız ile ilgili sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” dedi.