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Hayat Hastanesi geleceğe nefes oluyor

Hayat Hastanesi çalışanları sosyal sorumluluk bilinciyle ve geleceğe nefes olması için 2013 yılında diktikleri 200 fidandan oluşan hatıra ormanının bakımını yaptılar.

Şirketler 18.09.2023, 22:09
Hayat Hastanesi geleceğe nefes oluyor

. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar’ın öncülü­ğünde Hayat Hastanesi Ha­tıra Ormanını ziyaret eden çalışanlar ağaçların bakımı ile birlikte alan temizliğini yaptılar. Kabalar, “45. yılı­mızda, bir taraftan ulusal marka olma hedefine emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da gelecek nesil­lere nasıl bir dünya bıraka­cağımız ile ilgili sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” dedi.

#hayat hastanesi
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