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Hayat Hastanesi geleceğe nefes oluyor
Hayat Hastanesi çalışanları sosyal sorumluluk bilinciyle ve geleceğe nefes olması için 2013 yılında diktikleri 200 fidandan oluşan hatıra ormanının bakımını yaptılar.
Şirketler 18.09.2023, 22:09
. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar’ın öncülüğünde Hayat Hastanesi Hatıra Ormanını ziyaret eden çalışanlar ağaçların bakımı ile birlikte alan temizliğini yaptılar. Kabalar, “45. yılımızda, bir taraftan ulusal marka olma hedefine emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımız ile ilgili sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” dedi.
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