Gökçin Aras vefatının yıldönümünde anıldı

ÜÇGE Şirketler Grubu’nun, 17 Ağustos 2022’de vefat eden Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, Bursa Fethiye Mezarlığı’ndaki kabri başında ve ÜÇGE şirketlerinde düzenlenen törende sevgi, saygı ve özlem ile anıldı. Törene ailesi, ÜÇGE Yönetim Kurulu, yöneticileri, çalışanları, dostları ve sevenleri katıldı.

1954 yılında Ardahan Göle’de dünyaya gelen Gökçin Aras, 1967’de öğretmen olan babasının tayini ile Bursa’ya yerleşerek, Hürriyet’te küçük bir atölyede başladığı raf imalatı ile iş hayatının temellerini attı. Yenilikçi vizyonu ile Türkiye’deki ilk ve ilklere imza atan üreticisi, sektöre yön veren ve global anlamda dünya markalarının güven duyduğu bir Türk markası yaratarak iş dünyasının ilham aldığı örnek iş insanı olarak iz bıraktı.

ÜÇGE’nin Bursa Işıktepe OSB fabrikasında saat 10.00’da düzenlenen anma töreninde, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras, Can Aras ve ÜÇGE Şirketler Grubu Başkanı Esra Güven konuşma yaptı.