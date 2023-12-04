Geleneksel üretim dijitale geçişi yavaşlatıyor

Bursa’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ panelinde konuşan Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Verilere göre sanayimizin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında. Türkiye derin üretim deneyimi olan bir ülke profili sergiliyor. Geleneksel üretim yöntemleriyle hareket eden şirketlerin olması dijital sisteme geçmemizi biraz daha yavaşlatıyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Süper bilgisayarlar, mikro bilgisayarlar artık sanayiye girmeye başladı. Biz belirli bir olgunluk seviyesine ulaşacağız ancak biraz zaman alacak, daha sonrasında bu süreç çok daha hızlı gelişecek. Biz Türkiye’de öyle bir noktadayız ki yaklaşık üretim maliyet endeksimiz 100 birimlerde. Bu veri batıya doğru gittikçe artar, doğuya doğru gittikçe de düşer. Biz şu anda teknik olarak iyi bir yerdeyiz, biraz daha hızlanırsak daha iyi bir durumda olabiliriz” dedi.