Gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk
Bursa’da gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirecek olan M LUCKWORLD, Buttim Plaza’da hizmete açıldı.
Yenilikçi bakış açısı ve tecrübeli ekibiyle Bursa’da gayrimenkul sektörüne yeni bir vizyon katmak amacıyla yola çıkan M LUCKWORLD, düzenlenen tören ile hizmete başladı. Ümran Duyar ve İlker Güler ortaklığındaki firmanın açılışı BUTTİM Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.
Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, MHP İl Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, CHP MYK üyesi Seda Bozdağ Güzelkaya, İyi Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Özçelik, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Gökhan Gerçek, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şube Başkanı Göksel Birsen, Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği Başkanı Erkan Öncel, Bursa Tüm Emlak Danışmanları Derneği Başkanı Kenan Doğan, İMSİAD eski Başkanı Mustafa Andıç, Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit İlker, BTSO 54.Komite Başkan Yardımcısı, Serkan Üçdal, komite üyeleri ile davetliler katıldı.