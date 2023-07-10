Gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk

Yenilikçi bakış açısı ve tecrübeli ekibiyle Bursa’da gayrimenkul sektörüne yeni bir viz­yon katmak amacıyla yola çıkan M LUCK­WORLD, düzenlenen tören ile hizmete başladı. Ümran Duyar ve İlker Güler ortaklığındaki fir­manın açılışı BUTTİM Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Bursa İl Baş­kan Yardımcısı Ufuk Ay, MHP İl Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, CHP MYK üyesi Seda Bozdağ Güzelkaya, İyi Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Özçelik, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Gökhan Gerçek, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şube Başkanı Göksel Birsen, Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği Başkanı Erkan Öncel, Bursa Tüm Emlak Danışmanları Der­neği Başkanı Kenan Doğan, İMSİAD eski Baş­kanı Mustafa Andıç, Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit İlker, BTSO 54.Komite Başkan Yardımcısı, Serkan Üçdal, komite üye­leri ile davetliler katıldı.