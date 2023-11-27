Eyrice TEKNOSAB yatırımına başladı

Bursa’nın ilk ve tek A grubu ağız ve diş sağlığı merkezi olan Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) tarafından “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” nedeniyle Almira Hotel’de bir program düzenledi. Programda konuşan Eyrice ADSM Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, çeyrek asır önce diş protezi üretimi ile yola çıkan ve halen Avrupa’nın en yüksek kapasiteli tesisini bünyesinde bulundurduklarını belirtti.

Diş protez üretimi konusunda TEKNOSAB’da dünya standartlarında bir fabrika için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Türkay Eyrice, Türkiye’yi dünya dental sektöründe öncü ülkeler arasına sokmaya kararlı olduklarını vurguladığı konuşmasını, “TEKNOSAB’daki fabrikamızla, Türkiye’yi diş protezinde dünyanın lider ülkeleri arasına sokmayı hedefliyoruz. Bir süre önce TEKNOSAB’daki fabrika inşaatımız için altyapı çalışmalarına başladık. Yakında temel atma törenimizi yapacağız inşallah, 2 yıl içinde de faaliyete geçirmeyi istiyoruz. Fabrikamızla birlikte ülkemizin diş protezi ihracat tutarı 200 milyon dolara çıkacak ve dünyanın dört bir tarafına diş protezi ihraç edebileceğiz” şeklinde tamamladı.