Evinoks “Chef Buffet” hatlarını sergiledi

Bursa’da 20 bin metrekare alanda Otel Servis Ekipmanları üreterek dünyada lider firmalar arasında yer alan Evinoks sürekli bir gelişim, iyileşme ve verimlilik anlayışı benimsemektedir. Evinoks, uluslararası patentle korunmuş tasarımlar, buluşlarla desteklenen üretim anlayışı sonucunda, A’Design-Italy, Smart Label Italy ve TÜSİD tasarım ödüllerini kazandı. Ar-Ge Merkezindeki çalışmaları ile sektöründe fark yaratan Evinoks, yerli ve yabancı önde gelen otel zincirlerinin (Hilton, Accor, Wyndham, Mövenpick, Ramada, Marriott, Rixos, Divan, Dedeman vb) onaylı tedarikçisi konumunda.

Türkiye’yi temsil ediyor

Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçlara ve mekanlara göre uyarlanabilen Chef Buffet, verimliliği ve şık tasarımı ile müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı oluyor. Birçok ülkede temsilcileri aracılığı ile ülkemizi temsil eden Evinoks, 25-27 Mart 2024 tarihinde Londra’da düzenlenecek Hotel, Restaurant & Catering (HRC) fuarında “Chef Buffet” modüler servis hatlarını sergileyecek.