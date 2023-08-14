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ETMD Bursa’da bayrak değişimi

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin (ETMD) Bursa Temsilciliğini, LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber üstlendi.

Şirketler 14.08.2023, 22:40
ETMD Bursa’da bayrak değişimi

ETMD, elektrik tesi­sat mühendislik mes­lek uygulamalarının ilerlemesi ve geliş­mesi ile en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmesi amacıyla çalışmalar ya­pıyor. Ülke genelinde yapılanan ve İstan­bul’daki dernek merkezinin yanı sıra 6 şe­hirde temsilciliği bulunan ETMD’nin Bursa temsilciliğinde bayrağı Olgun Kara­biber devraldı.

Olgun Karabiber’e ETMD Bursa Temsil­ciliği belgesi tesliminde konuşan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Cemil Topak, “Elektrik ve elektronik mühendislerinin bir araya gel­diği, güncel teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği, elektrifikasyon kalitesini ülke­nin her köşesinde yukarıya çıkarmak için bir araya gelen gönüllü bir grubuz. İşte bu anlamda Bursa’daki meslektaşlarımıza ulaşılması için Bursa temsilciliğimiz bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

#ETMD Bursa
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