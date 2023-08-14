ETMD Bursa’da bayrak değişimi
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin (ETMD) Bursa Temsilciliğini, LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber üstlendi.
ETMD, elektrik tesisat mühendislik meslek uygulamalarının ilerlemesi ve gelişmesi ile en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Ülke genelinde yapılanan ve İstanbul’daki dernek merkezinin yanı sıra 6 şehirde temsilciliği bulunan ETMD’nin Bursa temsilciliğinde bayrağı Olgun Karabiber devraldı.
Olgun Karabiber’e ETMD Bursa Temsilciliği belgesi tesliminde konuşan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, “Elektrik ve elektronik mühendislerinin bir araya geldiği, güncel teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği, elektrifikasyon kalitesini ülkenin her köşesinde yukarıya çıkarmak için bir araya gelen gönüllü bir grubuz. İşte bu anlamda Bursa’daki meslektaşlarımıza ulaşılması için Bursa temsilciliğimiz bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.