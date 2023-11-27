Erdem Kaya Patent’ten ".tr" alan adlarıyla ilgili açıklama

Türkiye'nin ülke kodu uzantısı olan ".tr" uzantılı alan adlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştiren TRABİS sistemi, ".tr" alan adı uzantısını yakında genel kayda açacağını duyurduğu ifade edilen Erdem Kaya Patent’in açıklamasında, “tr” alan adının, bundan sonra yaygın kullanılacağı ve öncelik verilecek alan adı olacağı belirtildi. Bu bağlamda mevcutta kullanılan “xxx.com.tr, xxx.org, xxx.edu.tr” alan adlarına ilave olarak “xxx.tr” alan adının da hayatımıza gireceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında;

“Bu yeni gelişme kapsamında; geçen sene uygulamaya alınan, alan adı başvuru aşamasında herhangi bir belge veya kanıt sunmama durumu devam etmekte olup, başvurusunu önce yapan kişi alan adını alabilecektir. Belirli bir süreyle sınırlı olarak, 2. kategori olarak değerlendirilen ve mevcutta bulunan “.org.tr” uzantılarını kullanan kurumların “.tr” uzantısı için ön alım hakkı olacağını belirtir, bu ön alım hakkı için ise 14 Aralık tarihine kadar bir rezervasyon niteliğinde olan ön başvurunun yapılması gerektiğini bildirmek isteriz. Mevcutta “org.tr” uzantısını kullanan kişiye “.tr” uzantısını alması için öncelik tanınacaktır. Kurumun internet sitesinde 2. kategoriye dair sürecin tamamlanması hakkında duyuru yapılmasıyla birlikte, 3. kategori işlemlerine geçiş yapılabilmektedir. 3. kategori kapsamında “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adları için, 2. kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvurular alınarak talepler toplanacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda, Erdem Kaya Patent olarak firmanıza ve iştiraklerine ilişkin “.tr” alan adlarının alınmasını önermekteyiz. Başvuru sürecini kendiniz yönetebileceğiniz gibi dilerseniz biz de sizin için memnuniyetle bu süreci yönetebiliriz” denildi.