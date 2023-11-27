Era Alüminyum’a Üreten Kadınlar ödülü

Ödülü Era Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’dan aldı. Kadın girişimcilerin, sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Köksal, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bursa OSB’deki 11 bin m2'lik fabrikasında, yüksek kapasite ve kalite standartlarına sahip alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işleme parkuruyla üretime devam ettiklerini ifade eden Ayşe Köksal, “Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesine anlamlı bir ödül almak benim için gurur verici. Bu ödül Era Alüminyum çalışanlarının başarısının bir sonucudur, ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.