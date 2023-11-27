ELM Kimya ürünleriyle Plast Eurasia’da

Polimerler, petrol ürünleri ile diğer emtiaların dağıtımı ve ticaretini yapan ELM Kimya, plastik sektörünün global fuarları arasında yer alan Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nda yerini aldı.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan ELM Kimya kurucularından Abdullah Emir Yıldızhan, “Bütün ekibimizle birlikte sektörümüzün en önemli fuarlarından olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı’na katıldık. ELM Kimya olarak büyüme vizyonumuzu ve bilgi birikimimizi ülkemizdeki iş ortaklarımızla paylaştık” dedi.

Polimerler, petrol ürünleri ve diğer emtiaların dağıtımını ve ticaretini yapan uluslararası bir şirket olarak fuarda çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Abdullah Emir Yıldızhan, sektördeki tüm yenilikleri, son teknoloji makine ve ürünleri aynı platformda tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.