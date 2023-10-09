Diniz Adient Gölcük Fabrikası açıldı

Diniz Adient Türkiye, Bursa sanayisinin önemli firmalarından ve otomotiv yedek parça üreticisi Diniz Holding ile otomotiv koltuklarında dünya lideri konumunda olan İrlanda merkezli ABD şirketi Adient PLC arasındaki konsolidasyona tabi olma­yan ve 1994 yılında kurulan bir ortak giri­şim şirketidir.

Bursa, Gebze, Gönen ve son olarak faa­liyete aldığı Gölcük lokasyonlarında 4 ayrı tesisle hizmet veren Diniz Adient, 3.000’den fazla çalışanı ve yüzde 35 oto­motiv koltuk pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Ülkemizdeki en büyük taşıt kol­tuğu üreticilerinden biri olan Diniz Adi­ent, 2013 yılında Bilim, Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak belgelendirildi.

Tüm büyük OEM’ler için otomotiv kol­tukları üreten Diniz Adient Türkiye’nin Gölcük fabrikası Ford Otosan, Diniz Hol­ding ve Adient yönetim ekipleri ile tüm Gölcük fabrika çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.