Diniz Adient Gölcük Fabrikası açıldı
Diniz Holding ile Adient PLC ortak girişimi olan Diniz Adient Türkiye’nin Gölcük fabrikası faaliyete geçti.
Diniz Adient Türkiye, Bursa sanayisinin önemli firmalarından ve otomotiv yedek parça üreticisi Diniz Holding ile otomotiv koltuklarında dünya lideri konumunda olan İrlanda merkezli ABD şirketi Adient PLC arasındaki konsolidasyona tabi olmayan ve 1994 yılında kurulan bir ortak girişim şirketidir.
Bursa, Gebze, Gönen ve son olarak faaliyete aldığı Gölcük lokasyonlarında 4 ayrı tesisle hizmet veren Diniz Adient, 3.000’den fazla çalışanı ve yüzde 35 otomotiv koltuk pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Ülkemizdeki en büyük taşıt koltuğu üreticilerinden biri olan Diniz Adient, 2013 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak belgelendirildi.
Tüm büyük OEM’ler için otomotiv koltukları üreten Diniz Adient Türkiye’nin Gölcük fabrikası Ford Otosan, Diniz Holding ve Adient yönetim ekipleri ile tüm Gölcük fabrika çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2023
Ekim 2023